Έσπασε το ρόδι την πιο κρίσιμη ώρα ο Τζούρισιτς και έφερε το ντέρμπι στα ίσα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Με προσωπική ενέργεια και δυνατό σουτ, ο Φίλιπ Τζούρισιτς πέτυχε το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και έφερε το ντέρμπι στα ίσα.
Με μια προσωπική ενέργεια στο 66' και δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Φίλιπ Τζούρισιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε «φωτιά» στην αναμέτρηση του ΓΣΠ (Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-1).
Το τέρμα αυτό αποτελεί το παρθενικό του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Σέρβος φύλαγε το καλύτερο για το πιο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.