Με μια προσωπική ενέργεια στο 66' και δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Φίλιπ Τζούρισιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε «φωτιά» στην αναμέτρηση του ΓΣΠ (Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-1).

Το τέρμα αυτό αποτελεί το παρθενικό του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Σέρβος φύλαγε το καλύτερο για το πιο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.