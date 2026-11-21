Με αυτούς ξεκινούν Ράτζκοφ και Σωφρόνης
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Ο Άρης φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικης στο «Αλφαμέγα», με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» να είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά οι ερυθρόλευκοι στο ντεμπούτο του Σωφρόνη Αυγουστή θέλειι να κάνει τη έκπληξη. Δείτε πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες:
Άρης: Ζάντρο, Σανέ, Γιαγκό, Λελέ, Κορέια, Νίκολιτς, Φόλια, Παζέ, Ελ Αλάτσι, Γκάουσταντ, Λέμπι.
Νέα Σαλαμίνα: Βάρο, Φιλιώτης, Αρτυματάς, Γκονθάλεθ, Ανέν, Εμπό, Κονατέ, Γερολέμου, Γκράντσιρ, Γιούσης, Μανού.