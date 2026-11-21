Μόλις λίγα δευτερόλεπτα στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου χρειάστηκε ο Κίνα… για να αποβληθεί στον αγώνα της Πάφος FC με την Ομόνοια Αραδίππου.

Μπαίνοντας ως αλλαγή στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κίνα στην πρώτη φάση του παιχνιδιού, πάτησε από πίσω αντίπαλο με τις τάπες.

Αρχικά ο διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης τού έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως μετά από εξέταση από το VAR του έδειξε την κόκκινη.

Ο τηλεοπτικός φακός έδειξε τον προπονητή της Πάφος FC να κρατάει το κεφάλι του, μη πιστεύοντας την ενέργεια του παίκτη του μόλις εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.