Λίγα δευτερόλεπτα ήθελε ο Κίνα και δέχθηκε κόκκινη!
ΓΗΠΕΔΟ
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Κρατούσε το κεφάλι του ο Ρικάρντο Σα Πίντο για την ενέργεια του παίκτη του
Μόλις λίγα δευτερόλεπτα στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου χρειάστηκε ο Κίνα… για να αποβληθεί στον αγώνα της Πάφος FC με την Ομόνοια Αραδίππου.
Μπαίνοντας ως αλλαγή στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κίνα στην πρώτη φάση του παιχνιδιού, πάτησε από πίσω αντίπαλο με τις τάπες.
Αρχικά ο διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης τού έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως μετά από εξέταση από το VAR του έδειξε την κόκκινη.
Ο τηλεοπτικός φακός έδειξε τον προπονητή της Πάφος FC να κρατάει το κεφάλι του, μη πιστεύοντας την ενέργεια του παίκτη του μόλις εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.