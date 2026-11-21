Με καθυστέρηση λίγων λεπτών δόθηκε το πρώτο σφύριγμα για την έναρξη του αγώνα στο ΓΣΠ, ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ.

Αιτία τα καπνογόνα που άναψαν από πλευράς της κερκίδας της Ομόνοιας, που περιόρισαν την ορατότητα.

Έτσι, ο διαιτητής Κωνσταντίνος Φελλάς περίμενα για περίπου ένα επτάλεπτο από την καθορισμένη ώρα ώστε να σφυρίξει για πρώτη φορά.

Δείτε ΕΔΩ το live του αγώνα.