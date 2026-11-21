Με την Πάφο FC να βρίσκεται με 2-1 μπροστά στο σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Στο 17' ο Σέμα, με το πρώτο του τέρμα στις εγχώριες διοργανώσεις για την παφιακή ομάδα (σ.σ. έχει και ένα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση), άνοιξε το σκορ, ενώ το 2-0 ήρθε στο 27' από τον Νορό, που σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι (σ.σ. είχε ανοίξει το σκορ στη νίκη με 4-2 επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου).

Η μείωση του σκορ για την Ομόνοια Αραδίππου, στον πάγκο της οποίας ντεμπούταρε για τη δεύτερη θητεία του ο Μαρίνος Σατσιάς, ήρθε στο 30' έπειτα από αυτογκόλ του Ολιβέιρα.