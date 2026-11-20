Η Bundesliga μπαίνει στη 10η αγωνιστική, με το πρόγραμμα να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι ομάδες μπαίνουν σε μια περίοδο συνεχόμενων υποχρεώσεων, χωρίς διακοπή μέχρι τα Χριστούγεννα. Πέντε αγωνιστικές απομένουν μέχρι την ανάπαυλα των τριών εβδομάδων και το βασικό ερώτημα είναι αν η Μπάγερν Μονάχου θα καταφέρει να ξεμακρύνει από τους διώκτες της ή αν η μάχη στην κορυφή θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση.

Οι Βαυαροί και η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι οι δύο μοναδικές αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει από 21 βαθμούς μετά από εννέα αγωνιστικές. Η Μπάγερν διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 29 γκολ και υποδέχεται την Κολωνία, η οποία βρίσκεται στη 15η θέση.

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ έχει την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας με μόλις επτά τέρματα παθητικό και φιλοξενείται από την ουραγό Γκλάντμπαχ, που μετρά μόλις τέσσερις βαθμούς που έχει τη χειρότερη άμυνα με 25 γκολ παθητικό.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει και το παραδοσιακό ντέρμπι του Βορρά, με τη Βέρντερ Βρέμης να υποδέχεται το Αμβούργο. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην έκτη θέση με 15 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι ακολουθούν στην 11η με 12, με τις δύο ομάδες να θέλουν να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτός έδρας δοκιμασίες των ομάδων που ακολουθούν τις δύο πρωτοπόρους. Η τρίτη Φράιμπουργκ, με 19 βαθμούς, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ, η οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία και βρίσκεται στην έβδομη θέση με 13 βαθμούς. Παράλληλα, η τέταρτη Λειψία ταξιδεύει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Ουνιόν, που βρίσκεται στη 16η θέση και χρειάζεται βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/11

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία (21:30)

Σάββατο, 21/11

Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χόφενχαϊμ (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (16:30)

Έλβερσμπεργκ-Φράιμπουργκ (16:30)

Σάλκε-Στουτγκάρδη (19:30)

Κυριακή, 22/11

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (11ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 27/11

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 28/11

Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Κολωνία-Έλβερσμπεργκ (16:30)

Πάντερμπορν-Σάλκε (16:30)

Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 29/11

Φράιμπουργκ-Λειψία (16:30)

Χόφενχαϊμ-Άουγκσμπουργκ (18:30)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν (20:30)

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