Διακριτικός, αποτελεσματικός και με θετικό απολογισμό στην προεδρία της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Φιλίπ Ντιαλό ετοιμάζεται, κόντρα στις αρχικές προσδοκίες, να διεκδικήσει μια θέση σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, αυτό της FIFA.

Παρότι αναμένονταν υποψηφιότητες όπως εκείνες του Αρσέν Βενγκέρ ή της Λίζε Κλάβενες, προέδρου της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μιας από τις πλέον έντονες επικρίτριες του Τζάνι Ινφαντίνο, η UEFA επέλεξε τελικά τον Φιλίπ Ντιαλό. Στην ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (16/11), η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εξέφρασε τις «έντονες ανησυχίες της για την κατεύθυνση που έχει πάρει η FIFA», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για «ενότητα και εμπιστοσύνη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα».

Με μια αντίστοιχη αποστολή είχε αναλάβει την προεδρία της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο του 2023 ο 63χρονος παράγοντας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο προκάτοχός του, Νοέλ Λε Γκρε, οδηγούνταν στην έξοδο, έχοντας δεχθεί πιέσεις από διαφορετικές πλευρές εξαιτίας σειράς αντιπαραθέσεων και καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας της «3F», ο Ντιαλό έχει καταφέρει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της μεγαλύτερης αθλητικής ομοσπονδίας της Γαλλίας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στο τελευταίο σκέλος, ο γεννημένος στο Σεν Ναζέρ παράγοντας ανανέωσε έως το 2034 τη συμφωνία της Ομοσπονδίας με τη Nike, με το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα να υπολογίζεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο άνθρωπος που υπέγραψε τον Ζιντάν

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η εθνική Γαλλίας ανδρών δεν έχει κατακτήσει κάποιον νέο τίτλο από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντιαλό, ωστόσο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Με τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2024 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι ο Ντιαλό επέλεξε να υποδεχθεί τον Ζινεντίν Ζιντάν και να του αναθέσει τη διαδοχή του Ντεσάν, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Νοέλ Λε Γκρε, ο οποίος είχε προχωρήσει σε απαξιωτικές δηλώσεις για τον Γάλλο θρύλο του ποδοσφαίρου.

Νωρίτερα, ο Ντιαλό είχε φέρει ακόμη μία εμβληματική προσωπικότητα του γαλλικού ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδα. Ο Τιερί Ανρί ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κ21 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, οδηγώντας την στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, του δεύτερου στην ιστορία της.

Την άνοιξη του 2023 είχε προηγηθεί μια ακόμη σημαντική απόφαση, με την αντικατάσταση της προπονήτριας της εθνικής γυναικών, Κορίν Ντιάκρ, από τον Ερβέ Ρενάρ. Η αλλαγή είχε στόχο να εκτονώσει την κρίση στις σχέσεις της Ντιάκρ με αρκετές βασικές παίκτριες της ομάδας. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα σημαντικά αγωνιστικά αποτελέσματα, ούτε επί των ημερών του Ρενάρ ούτε με τον σημερινό ομοσπονδιακό τεχνικό, Λοράν Μποναντέι.

Παρά τις κινήσεις του και τις αλλαγές που έχει δρομολογήσει, ο Φιλίπ Ντιαλό παραμένει ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, όπως ακριβώς συνέβη και στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, όπου για χρόνια κινούνταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τεχνοκράτης με σπουδές στο δημόσιο και το εμπορικό δίκαιο, αλλά και απόφοιτος του Sciences Po Paris, εισήλθε στη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το 2021, όταν εντάχθηκε στο πλευρό του Νοέλ Λε Γκρε. Προηγουμένως, είχε διατελέσει για σχεδόν 30 χρόνια, από το 1992 έως το 2021, επικεφαλής της Ένωσης Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (UCPF), του εργοδοτικού συνδικαλιστικού φορέα των γαλλικών συλλόγων.

Με πολιτική οξυδέρκεια και ικανότητα στις ισορροπίες, ο Ντιαλό κατάφερε σταδιακά να ανοίξει τον δρόμο προς την προεδρία της Ομοσπονδίας, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα εξασφάλισε και μια θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.

«Μεγάλη εμπειρία» και πολιτική ευελιξία

Μπορεί η αναγνωρισιμότητά του εκτός Ευρώπης να παραμένει περιορισμένη, ωστόσο η UEFA υπογραμμίζει ότι διαθέτει «μεγάλη εμπειρία σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος». Γιος Γάλλου-Σενεγαλέζου πρωταθλητή της πυγμαχίας, ο Ντιαλό γνωρίζει καλά και τους μηχανισμούς λειτουργίας της FIFA, καθώς από το 2003 εκτελεί χρέη μονομελούς δικαστή στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Τα τελευταία χρόνια, ο επικεφαλής του γαλλικού ποδοσφαίρου επιχειρεί να αφήσει πίσω του την εικόνα του ανθρώπου των γραφείων και των διοικητικών φακέλων, επιδιώκοντας να αποκτήσει πιο ενεργή παρουσία στον χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει κάνει και ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, αν και η προβολή του παραμένει σαφώς μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη του Τζάνι Ινφαντίνο.

Η διπλωματία, πάντως, δεν αποτελεί άγνωστο πεδίο για τον ίδιο. Κατά καιρούς έχει συνοδεύσει τον Εμανουέλ Μακρόν σε επίσημα ταξίδια, όπως συνέβη τον Απρίλιο του 2025, όταν βρέθηκε μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο στην Αίγυπτο για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η απόφασή του να μπει σε μια εκλογική μάχη που μοιάζει εκ των προτέρων εξαιρετικά δύσκολη απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο τον φέρνει πλέον αντιμέτωπο με μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση. Ο πρόεδρος της FIFA έχει αποδυναμωθεί από την αποτυχημένη προσπάθειά του να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διοργάνωση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθεί να απολαμβάνει τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής.

Ο Φιλίπ Ντιαλό καλείται, επομένως, να κινηθεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πολιτικό πεδίο, διεκδικώντας την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου απέναντι σε έναν αντίπαλο που διατηρεί ισχυρά ερείσματα.

ΑΠΕ