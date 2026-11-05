Για ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα!

Mε την Πάφος FC να μην δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερά της το τελευταίο διάστημα, απόψε (22:00) στο στάδιο De Grolsch Veste, απέναντι στην Τβέντε, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, καλείται να έχει ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα.

Σαφώς, το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο κόντρα σε μία ομάδα που είναι ανεβασμένη, κυνηγώντας το πλασάρισμα στις ψηλότερες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Ολλανδία (σ.σ. με 23 βαθμούς ισοβαθμεί με την Αϊντχόφεν, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Φέγενορντ και έναν βαθμό πίσω από τον δεύτερο Άγιαξ, έπειτα από 11 αγωνιστικές), ενώ στην Ευρώπη είναι ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν το δύο στα δύο.

Από την άλλη, η παφιακή ομάδα στην προσπάθειά της στην Ευρώπη μετράει μία ήττα (εκτός από Αταλάντα) και μία ισοπαλία (εντός με Ρίγα), ενώ γενικότερα μετράει πέντε σερί παιχνίδια άνευ νίκης, καθώς πέραν των δύο ευρωπαϊκών ματς, μετράει τρεις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα.

Στα πλάνα του Ρικάρντο Σα Πίντο, για τον οποίο ήδη υπάρχει μουρμούρα, με αβέβαιο το μέλλον εφόσον συνεχιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχουν κάποιες σημαντικές απουσίες. Το πιο σοβαρό πρόβλημα φαίνεται να το έχει ο Μπιέλ, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι εκτός για τον επόμενο μήνα. Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ούτε σε αυτόν τον αγώνα ο Πέπε, όπως και οι Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου, για τους οποίους εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μετρούν αντίστροφα για επιστροφή στη δράση, αν όχι στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, μετά τη διακοπή.

Για τον Μαέ, αν και παραμένει αμφίβολος, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και θα διαφανεί κατά πόσο θα πάρει χρόνο συμμετοχής, δίνοντας άλλη μία λύση στα μετόπισθεν. Οι Πατράο, Νορό, Ζαγκέ και Μαμάντοφ δεν συμπεριλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο.