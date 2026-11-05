Κλείνει το παζλ της α' φάσης του κυπέλλου

Μια εκκρεμότητα απομένει πλέον για την ολοκλήρωση της α’ φάσης του κυπέλλου, με το τελευταίο εισιτήριο να εκδίδεται σήμερα (20:00), με την Ομόνοια 29Μ να είναι το φαβορί απέναντι στην ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Έτσι, θα συμπληρωθεί η 16άδα για τη συνέχεια, όπου η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζουμε πως διπλούς αγώνες θα έχουμε μόνο στα ημιτελικά. Απ' εκεί και πέρα στην κληρωτίδα θα μπουν Ομόνοια, Πάφος και Απόλλων οι οποίες πέρασαν κατευθείαν στη β' φάση.

Οι τυχερές της κλήρωσης του πρώτου γύρου, ήταν Ανόρθωση, ΑΣΙΛ Λύσης και Ένωση.

Αναλυτικά:

Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0

Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ. 2-1

Καρμιώτισσα - Ερμής 2-0

Δόξα - Ολυμπιακός 0-2

Πέμπτη 05/11

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών