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Οι γιατροί του Κομπανί εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκεφαλικών προβλημάτων λόγω υπερκόπωσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Η κατάσταση του βελτιώνεται, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια

Παγωμάρα προκάλεσε στο στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, η είδηση της κατάρρευσης του Βίνσεντ Κομπανί στην προπόνηση των Βαυαρών.

Ο Βέλγος τεχνικός παραμένει στο νοσοκομείο από την Παρασκευή (23/10), όταν συνέβη το περιστατικό, με τους γιατρούς να τον υποβάλλουν σε διεξοδικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την ξαφνική αδιαθεσία του.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη Γερμανία, οι γιατροί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Κομπανί να υπέστη εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο.

Ωστόσο, τα νεότερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε κάποιο νευρολογικό πρόβλημα στον Βέλγο τεχνικό, το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με την υπερκόπωση. Οι εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, καθώς οι ειδικοί προσπαθούν να καταλήξουν στα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας του.

sport-fm.gr

 

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