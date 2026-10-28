ΑΠΟΕΛ: Ενδεκάδα με αλλαγές για να... τσεκάρει εισιτήριο στους «16»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σέντρα στις 18:00 στο νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου
Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος, στο απογευματινό παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Χαλκάνορα Ιδαλίου. Οι γαλαζοκίτρινοι είναι το φαβορί, ωστόσο Ελλαδίτης τεχνικός προσεγγίζει με σοβαρότητα το παιχνίδι και ευελπιστεί πως η ενδεκάδα θα ανταπεξέλθει στην αποστολή της.
Το αρχικό σχήμα του ΑΠΟΕΛ: Ζελένικα, Σταφυλίδης, Ντέγκενεκ, Αβρααμίδης, Σάστρε, Τζούρισιτς, Βρόντης, Μαϊόλι, Γιαννακού, Πέρες, Γεωργίου.