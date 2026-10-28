Δεν αντιδρά και είναι ανησυχητικό

Και στο δεύτερο παιχνίδι που η ΑΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ήττα, χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση, ενώ υπήρχε μπόλικος χρόνος. Και στο βαρύ 6-0 από τον ΑΠΟΕΛ αλλά και με τον Άρη, οι γαλαζοκίτρινοι αποσυντονίστηκαν όταν ο αντίπαλος μπήκε μπροστά στο σκορ.

Και ασφαλώς είναι ένα ανησυχητικό σύμπτωμα στο οποίο καλείται να δουλέψει ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς, ώστε, στην περίπτωση που θα βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση η ομάδα του, να υπάρξει σωστή αντίδραση. Σε νορμάλ παιχνίδι δεν απείλησε, ιδιαίτερα στο πρόσφατο ματς και οι όποιες απειλές ήρθαν από στημένα. Σίγουρα ήταν μία εμφάνιση που προβλημάτισε απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» αλλά σε καμία περίπτωση δεν πανικοβάλλει. Καλείται να βελτιώσει τις αδυναμίες της και να παρουσιαστεί πιο διεκδικητική στην πορεία.

Ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, ένα παιχνίδι το οποίο αποτελεί ισχυρό τεστ για τις φετινές δυνατότητες. Παραμένουν αμφίβολοι οι Ντένσβιλ και Αλμέιδα ενώ εκτός θα είναι και πάλι ο Ζόκε.