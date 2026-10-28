Ποιος θα είναι ο ρόλος του Φουστέρ στον Ολυμπιακό

Τα καθήκοντα του Νταβίντ Φουστέρ στον Ολυμπιακό.

O ρόλος του Ισπανού, που αναμένεται να πιάσει δουλειά στον από πρώτη του μήνα, θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε πρώτη και δεύτερη ομάδα.

Ο παλαίμαχος άσος των Πειραιωτών θα κάνει report στον Αντόνιο Κορδόν, με τον οποίο θα συνεργάζεται άμεσα και θα ασχολείται και ατομικά με ένα ελίτ γκρουπ παικτών, κυρίως από τη δεύτερη ομάδα. Ουσιαστικά ότι έκανε και στη Βιγιαρεάλ.

sport-fm.gr