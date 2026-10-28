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Στο… ρελαντί τη Μαρκό ο ασταμάτητος Ολυμπιακός και σκέφτεται ήδη τα νοκ άουτ!

ΓΗΠΕΔΟ

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8η σερί νίκη για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Μαρκό, επικρατώντας άνετα με 2-0 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «3Χ3» στην διοργάνωση και πλησίασε ακόμη περισσότερο στον στόχο της πρώτης τετράδας της βαθμολογίας που οδηγεί απευθείας στην προημιτελική φάση. Αυτή ήταν η 8η σερί νίκη των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις με τους Σάλιακα (15’) και Κάρμο (71’) να «σφραγίζουν» με τα τέρματά τους το «τρίποντο» για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο καλές στιγμές με τους Τουφάκη (6’) και Πουέρτα (7’), αλλά ο Έξαρχος έδειξε καλά αντανακλαστικά. Στο 15’ οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ (1-0) με ωραίο σουτ του Σάλιακα απ’ το όριο της περιοχής έπειτα από εξαιρετικό «στρώσιμο» απ’ τον Φίλη.

Στο 24’ από λάθος του Σμαΐλοβιτς, ο Ελ Αραμπί σούταρε από πλάγια θέση με τον Πόποβιτς να αποκρούσει, ενώ στο 34’ ο Φίλης είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ. Στο 55’ η Μαρκό πλησίασε στην ισοφάριση, όμως ο Πόποβιτς απέκρουσε με εξαιρετικά αντανακλάστικά το σουτ του Νεκούλ, ενώ στο 71’ ήρθε το δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό όταν από κόρνερ του Πουέρτα, ο Κάρμο σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 2-0.

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