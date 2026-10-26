Κόβατς για Καρέτσα: «Τρέχει πλέον χωρίς πόνο – Θα δούμε αν προλάβει την Μπάγερν»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει την προσπάθειά του να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, με τον Νίκο Κόβατς να αναφέρεται στην κατάσταση του διεθνούς μεσοεπιθετικού και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση το προσεχές διάστημα.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ παραμένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ωστόσο τα τελευταία νέα για την πορεία της αποθεραπείας του είναι ενθαρρυντικά. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της επόμενης αναμέτρησης των Βεστφαλών, απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης (27/10, 21:45) ο Νίκο Κόβατς ξεκαθάρισε ότι ο Καρέτσας δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση να αγωνιστεί, επισημαίνοντας πάντως ότι έχει αρχίσει να τρέχει χωρίς να αισθάνεται πόνο.

«Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος τόνισε ότι ο «Kos» θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσει τις αντοχές του σε πιο απαιτητικές κινήσεις.

«Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο», εξήγησε ο Κόβατς.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν Μονάχου (31/10, 19:30), σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση. Η παρουσία του Καρέτσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι παραμένει αμφίβολη, με τις δοκιμές που θα πραγματοποιήσει μέσα στην εβδομάδα να είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση.

athletiko.gr