Η διπλή πρόκληση για... εκτόξευση

Η Ανόρθωση πέτυχε μόλις τη δεύτερή της νίκη απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου και παραμένει στα κάτω διαζώματα. Oι έξι βαθμοί την κρατούν στην... πρίζα και χρειάζεται ένα σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων ούτως ώστε να δει με περισσότερη ηρεμία το μέλλον και ελπίζει πως θα πάει στη διακοπή, όντας πιο... ανάλαφρη.

Σε μία δυάδα αγώνων πάντως που απαιτούνται υπερβάσεις. Αρχικά με τον Άρη στη Λεμεσό (01/11) και ακολούθως με Ομόνοια (08/11) στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Με εξασφάλιση κέρδους απέναντι σε δύο διεκδικητές τροπαίων και ευρωπαϊκών θέσεων, η αυτοπεποίθηση θα εκτοξευτεί και θα μεγαλώσει η πίστη για τις δυνατότητες του ρόστερ.

Η επικράτηση στο πρόσφατο παιχνίδι, δεν έλυσε τα προβλήματα. Σε όλες τις γραμμές υπάρχουν αδυναμίες και ο προπονητής Μπάρακ Ιτζχάκι έχει μπόλικη δουλειά να κάνει για να περάσει τα «θέλω του». Και με επιτυχίες είναι πιο εύκολο να πετύχει τον σκοπότου.