Πάει για Άλβαρες η Παρί Σεν Ζερμέν

Παίκτη για να καλύψει το κενό του Κβαρακτσέλια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αναζητά η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες από το εξωτερικό οι Παριζιάνοι φέρονται να έχουν ήδη καταλήξει σε έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα. Πρόκειται για τον Χουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζοντας μάλιστα και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επαφές με σκοπό να τον εντάξουν στο ρόστερ τους στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

sport-fm.gr