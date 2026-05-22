Το Last Dance του Κοκόριν στον Άρη

Είναι ιδιαίτερο το σημερινό (17:30) παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ για τον Αλεξάντερ Κοκόριν. Ο Ρώσος φορ θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα του Άρη τον οποίο αποχαιρετά έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας.

Ο Κοκόριν, από τους πλέον ποιοτικούς παίκτες που ήρθαν ποτέ στην Κύπρο, κατάφερε να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα της Λεμεσού, ειδικά τη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όπου ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 13 γκολ. Συνολικά, μέτρησε 114 αγώνες με τον Άρη, σκοράροντας 33 γκολ και δίνοντας 17 ασίστ. Αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που αγαπήθηκαν όσο λίγοι από τους φίλους της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» με την παρουσία του στα αποδυτήρια να παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή πίστας που έγινε τα τελευταία χρόνια με τη νέα τάξη πραγμάτων στα διοικητικά. Στο πλαίσιο λοιπόν της αναδιάρρθωσης που επιχειρείται στον Άρη, ο «Κόκο» θα αποτελέσει παρελθόν με τον κόσμο να έχει μία τελευταία ευκαιρία να τον αποθεώσει.

Ήδη στην ομάδα οι ανακοινώσεις για τις προσθαφαιρέσεις έχουν πυκνώσει και θα συνεχιστούν και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτό δεν θα τραβήξει πολύ, με τις πιθανότητες να προκύψει εξέλιξη, αμέσως μετά τον τελευταίου φετινό αγώνα να είναι αρκετές.