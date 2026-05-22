ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Last Dance του Κοκόριν στον Άρη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Το Last Dance του Κοκόριν στον Άρη

Θα αποτελέσει παρελθόν με τον κόσμο να έχει μία τελευταία ευκαιρία να τον αποθεώσει

Είναι ιδιαίτερο το σημερινό (17:30) παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ για τον Αλεξάντερ Κοκόριν. Ο Ρώσος φορ θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα του Άρη τον οποίο αποχαιρετά έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας.

Ο Κοκόριν, από τους πλέον ποιοτικούς παίκτες που ήρθαν ποτέ στην Κύπρο, κατάφερε να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα της Λεμεσού, ειδικά τη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όπου ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 13 γκολ. Συνολικά, μέτρησε 114 αγώνες με τον Άρη, σκοράροντας 33 γκολ και δίνοντας 17 ασίστ. Αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που αγαπήθηκαν όσο λίγοι από τους φίλους της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» με την παρουσία του στα αποδυτήρια να παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή πίστας που έγινε τα τελευταία χρόνια με τη νέα τάξη πραγμάτων στα διοικητικά. Στο πλαίσιο λοιπόν της αναδιάρρθωσης που επιχειρείται στον Άρη, ο «Κόκο» θα αποτελέσει παρελθόν με τον κόσμο να έχει μία τελευταία ευκαιρία να τον αποθεώσει.

Ήδη στην ομάδα οι ανακοινώσεις για τις προσθαφαιρέσεις έχουν πυκνώσει και θα συνεχιστούν και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτό δεν θα τραβήξει πολύ, με τις πιθανότητες να προκύψει εξέλιξη, αμέσως μετά τον τελευταίου φετινό αγώνα να είναι αρκετές. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη