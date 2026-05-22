«Μένει εκτός Μουντιάλ ο Αλεξάντερ - Άρνολντ»

Τουλάχιστον μία έκπληξη θα έχει το ρόστερ της εθνικής ομάδας στη Αγγλίας για το Μουντιάλ.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ ο Τόμας Τούχελ στην αποστολή που θα ανακοινώσει δεν έχει συμπεριλάβει το όνομα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ σε αυτή.

Μάλιστα, αναφέρουν ότι έχει κληθεί ο Τίνο Λιβραμέντο όπως και ο Ντζεντ Σπενς για να χρησιμοποιηθούν ως ακραίοι μπακ στη θέση που αγωνίζεται ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αλεξάντερ-Αρνολντ δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα από τον Τούχελ από τον Ιούνιο του 2025. Από τότε έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς που του στέρησαν την παρουσία του σε κάποια από τα ματς της ομάδας.

