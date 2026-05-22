Πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final 4

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λιγοστές ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Final-4 της Euroleague υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο καταγγέλλεται από τους οπαδούς της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι πολλοί φίλοι της ομάδας που έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα από την Euroleague ακόμη δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να δώσουν το παρών στον αγώνα.

Με τον χρόνο να πιέζει εκτιμάται ότι γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα αυτό από την διοργανώτρια Αρχή με την Euroleague να στέλνει μέσα στις επόμενες ώρες, το συντομότερο δυνατό, τα σχετικά mail.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του πρώτου αγώνα.