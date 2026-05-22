ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final 4

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final 4

Δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail από την Euroleague

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λιγοστές ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Final-4 της Euroleague υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο καταγγέλλεται από τους οπαδούς της ελληνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι πολλοί φίλοι της ομάδας που έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα από την Euroleague ακόμη δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να δώσουν το παρών στον αγώνα.

Με τον χρόνο να πιέζει εκτιμάται ότι γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα αυτό από την διοργανώτρια Αρχή με την Euroleague να στέλνει μέσα στις επόμενες ώρες, το συντομότερο δυνατό, τα σχετικά mail.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του πρώτου αγώνα.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «φάρο» τον… Χειμώνα

ΑΕΛ

|

Category image

Oδήγησε την Αλ Νασρ στην κούπα ο Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Αθπιλικουέτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην εμβληματική πίστα «Paul Ricard» ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής για τον δεύτερο αγώνα του 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Πάει να το… σπάσει κι αυτό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final 4

EUROLEAGUE

|

Category image

«Ως Τσίρειο έχουμε κάνεις τις διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε τις άδειες για να χρησιμοποιηθεί»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μένει εκτός Μουντιάλ ο Αλεξάντερ - Άρνολντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μπιέλσα «φωτογράφισε» την αποχώρηση του από την Ουρουγουάη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει στα πράσινα ο Μοράις

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Εκεί όπου θέλει να διαπρέψει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Final 4 Euroleague και Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φινάλε απέναντι... στο παρελθόν του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ήθελε να ήταν διαφορετικά αλλά...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπερηχητικοί οι Νικς, «δίπλωσαν» τους Καβαλίερς και έκαναν το 2-0

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη