Ο Μπιέλσα «φωτογράφισε» την αποχώρηση του από την Ουρουγουάη

Την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Ουρουγουάης «φωτογράφισε» ο Μαρσέλο Μπιέλσα!

«Η δουλειά μας τελειώνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Αργεντινού τεχνικού και ομοσπονδιακού εκλέκτορα της «σελέστε» σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας.

Μάλιστα, ορμώμενα από το γεγονός ότι ο Μπιέλσα δεν θέλησε να μιλήσει περισσότερο επί του θέματος, αρκετά ΜΜΕ στην Ουρουγουάη φρόντισαν να κάνουν το δικό τους follow up στο ρεπορτάζ.

Επιβεβαιώνοντας ότι ο 70χρονος προπονητής δεν σκοπεύει να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής μετά τη λήξη του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται με το τέλος του επικείμενου Μουντιάλ που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.