«Ως Τσίρειο έχουμε κάνεις τις διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε τις άδειες για να χρησιμοποιηθεί»

Καρμιώτισσα και Ε.Ν Ύψωνας έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον να παραμείνουν στην πόλη τους

Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το Τσίρειο στάδιο να ανοίξει ξανά τις πύλες του, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Καρμιώτισσα και Ε.Ν Ύψωνας έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον να παραμείνουν στην πόλη τους, γι’ αυτό και το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΣΟ, Γιώργος Ζαχαριάδης, παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στα διαδικαστικά (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Για το ενδιαφέρον από ομάδες για το Τσίρειο: «Είναι γνωστό ότι Ύψωνας και Καρμιώτισσα θέλουν τη νέα σεζόν να είναι στο Τσίρειο στάδιο. Γίνονται επαφές και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία, επιθυμούμε στο Τσίρειο να αγωνίζονται ομάδες τις πόλης μας. Περιμένουμε απλώς τα συμβόλαια όλων να δούμε αν συμφωνούν με τις προτάσεις. Εμείς ως Τσίρειο έχουμε κάνεις τις διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε τις άδειες για να χρησιμοποιηθεί το στάδιο. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το διεθνές μίτινγκ την επόμενη Παρασκευή. Τόσο για το μίτινγκ αλλά και για τις ομάδες θα είναι τα ίδια έργα».

Όσον αφορά τις κερκίδες: «Αυτό το κομμάτι θα το δούμε μετά από την αίτηση που θα κάνουμε στις αρμόδιες αρχές. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βελτιώσεις ναι και ήδη γίνονται. Μπορεί να μην αγωνίζονταν ομάδες στο Τσίρειο Στάδιο όμως γίνονταν εργασίες. Αναμένοντας την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που μίλησε για το Τσίρειο και ότι θα αναβαθμιστεί. Είπε ότι θα δοθεί ένα κονδύλι από την κυβέρνηση για έργα. Μέχρι Στιγμής δεν έχουμε πάρει κάτι. Απαιτείται ένα ποσό στα 6-7 εκατομμύρια. Τώρα θα γίνουν κάποιες λύσεις για να αγωνίζονται οι ομάδες και να έχουμε ότι απαιτείται για να δοθούν τα πιστοποιητικά. Αν με ρωτάτε εμένα οι φίλαθλοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το πάνω διάζωμα τις δύο κερκίδες. Ο έλεγχος θα γίνει τον Ιούλιο, γι’ αυτό και εμείς έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πάρουμε τα πιστοποιητικά».

Αν θα γίνει και αναβάθμιση του φωτισμού: «Είναι μέσα στα σχέδια. Αν επιλυθεί το θέμα επιλύονται και πολλά άλλα προβλήματα. Έχουμε κάνει τις μετρήσεις και για την τηλεοπτική κάλυψη, είναι ακριβώς όπως προβλέπει ο κανονισμός».

Τα έξοδα για μερική αναβάθμιση: «Τα επωμίζεται ο ΓΣΟ, αυτή τη στιγμή ότι γίνεται στο στάδιο. Γίνονται συζητήσεις, δεν θέλω να προκαταλάβω οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τις ομάδες. Είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία από όλες τις πλευρές».

