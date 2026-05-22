Πάει να το… σπάσει κι αυτό

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε εκ νέου από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο

Ένα τρίποντο μακριά από το να σπάσει το παγκύπριο ρεκόρ των 86 βαθμών βρίσκεται η Ομόνοια! Οι πράσινοι φιλοξενούν για φινάλε τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (17:30) και θα ψάξουν τη νίκη ώστε να κλειδώσουν τους 87 βαθμούς και να καταγράψουν νέο ρεκόρ πρωταθλητή!

Ο Χένινγκ Μπεργκ βέβαια δεν… σκαμπάζει από τέτοια. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει κίνητρο, ο στόχος για την επιτυχία δεν αλλάζει. Ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε εκ νέου από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο που τους οδήγησε στην επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου.

Η Ομόνοια έχει ανεβάσει η ίδια τον πήχη ψηλά, καθώς αν και… αδιάφορη βαθμολογικά στα τελευταία παιχνίδια, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να παίρνει τη μια νίκη μετά από την άλλη. Μάλιστα, οι «παγκίτες» δείχνουν τον δρόμο, καθώς αρπάζουν την ευκαιρία που τους δίδεται.

Αμέσως μετά το παιχνίδι, ο κόσμος θα χειροκροτήσει ξανά το ποδοσφαιρικό τμήμα και έπειτα άπαντες θα πάρουν ανάσες. Η πρώτη… συγκέντρωση για την περίοδο 2026-27 ορίστηκε για τις 22 Ιουνίου και έτσι ο μήνας που ακολουθεί προσφέρεται για ξεκούραση και ανασυγκρότηση δυνάμεων. Βέβαια, για την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση, η δουλειά δεν σταματά, αφού ο προγραμματισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά δεδομένα για το σημερινό παιχνίδι, λόγω αποφόρτισης θα μείνει ξανά εκτός ο Σεμέδο, ενώ δεν θα ρισκάρουν με Παναγιώτου που θα μείνει επίσης εκτός.

