Συγκέντρωση, ψυχολογία ή χαλάρωση;

Δημοσιευτηκε:

Ο Άρης προσπαθεί αλλά δεν βλέπει αντίκρισμα.

Προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό τιμ του Άρη το γεγονός ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Ο Λιάσος Λουκά είδε την ομάδα του να ισοφαρίζεται στο φινάλε των τελευταίων τριών αναμετρήσεων με Ακρίτα, Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. και Πάφο, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς. 

Είναι αποτέλεσμα έλλειψης συγκέντρωσης, στιγμιαίας «χαλάρωσης» ή λαθών της τελευταίας στιγμής; Ίσως και ο ψυχολογικός παράγοντας να παίζει ρόλο, καθώς η ομάδα αγνοεί τη νίκη εδώ και έξι αγωνιστικές. Θυμίζουμε ότι πριν την έλευση του Λουκά η ομάδα μετρούσε τρεις ήττες.

Παρότι ο 46χρονος Κύπριος κόουτς είναι προβληματισμένος, ελπίζει το ματς με την Πάφο να ήταν το τελευταίο που η ομάδα του δεν κράτησε το προβάδισμα. Ο Λουκά εύχεται ότι ο επόμενος αγώνας, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο «Τάσος Μάρκου» (08/03, 16:00), θα σηματοδοτήσει την αρχή της αντεπίθεσης για την ομάδα του.

Διαβαστε ακομη