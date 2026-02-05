Άρη, να η ευκαιρία σου!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άρης άφησε πίσω του την ήττα από την ΑΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα» και στρέφει την προσοχή του στα παιχνίδια που ακολουθούν με στόχο την αντεπίθεση.

Αρχής γενομένης από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ανόρθωση τη Δευτέρα (19:00), ο στόχος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» είναι να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα.

Κοιτάζοντας πάντως το πρόγραμμα των αγώνων του Άρη, αυτό ευνοεί το σενάριο των συνεχόμενων νικών οι οποίες μπορούν να τον ανεβάσουν βαθμολογικά αλλά κυρίως ψυχολογικά. Μετά το παιχνίδι με την «Κυρία», ο Άρης θα φιλοξενηθεί από τον Ακρίτα και ακολούθως από την Ε.Ν. Ύψωνα.

Συνεπώς, πρόκειται για για τρία παιχνίδια όπου μπορεί ο Άρης να πάρει το απόλυτο, γυρίζοντας για τα καλά σελίδα. Όσον αφορά πάντως το ματς με την «Κυρία», ο Ράτζκοφ θα έχει στη διάθεσή του και το μεγάλο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα, τον Γρηγόρη Κάστανο.

Φυσικά υπάρχουν προβλήματα στην άμυνα αφού τέθηκε νοκ άουτ ο Καλούλου, ενώ δεν είναι έτοιμος μετά την επέμβασή του ο Μπαλονγκούν.

Διαβαστε ακομη