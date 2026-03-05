Ιδανική ευκαιρία για να ξεμπλοκάρει

Είδε σε τρία σερί παιχνίδια να χάνεται η νίκη μέσα από τα χέρια του. Ο Άρης, ο οποίος αγνοεί τη νίκη εδώ και έξι αγώνες (τρεις ήττες, τρεις ισοπαλίες), έχει μπροστά του μία ιδανική ευκαιρία να ξεμπλοκάρει αφού παίζει με την Ένωση και να προσηλωθεί στους 11 «τελικούς» που θα ακολουθήσουν. Γιατί, πριν τα πλέι οφ, θα παίξει εντός με τον ΑΠΟΕΛ.

Σίγουρα, δεν έχει καμία πολυτέλεια να υποτιμήσει τους βυσσινί και μετά από καιρό καλείται να πανηγυρίσει νίκη. Η τελευταία ήταν με τον Εθνικό στο Δασάκι στις 17 Ιανουαρίου. Οφείλει να δει σοβαρά το ματς και να επιστρέψει στη Λεμεσό με χαμόγελο που το έχει πάρα πολλή ανάγκη.

Ο Λιάσος Λουκάς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Χαραλάμπους και Σανέ, όπως και στον Νίκολιτς. Ο Μπαλόγκουν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμος, φορώντας μάσκα.