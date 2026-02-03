Οπισθοχωρεί όλο και πιο πολύ...

Η ήττα από την ΑΕΛ τον έχει εκτροχιάσει πολύ από την κούρσα του τίτλου, ενώ, έχοντας αποκλειστεί και από το κύπελλο, δεν αισθάνεται σίγουρος ούτε για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε αυτόν τον στόχο δεν έχει χαθεί κάτι στο πρωτάθλημα μιας και είναι στο -2 από την 3η θέση. Εντούτοις όμως, μπαίνοντας στον Ιανουάριο, ήλπιζε βάσιμα για το πρωτάθλημα, έναν στόχο που μοιάζει ακατόρθωτος. Και ο λόγος είναι το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά τα κακά αποτελέσματα (0-0 με Ολυμπιακό, ήττες από Ομόνοια και ΑΕΛ), συν τις αποχωρήσεις-έκπληξη κάποιων παικτών.

Δεν φτάνουν όλα αυτά, υπάρχουν συνεχώς και τραυματισμοί (με τελευταίο τον Καλούλου ενώ προηγήθηκε του Μπαλογκούν), που αποσυντονίζουν τον Ράτζκοφ. Ο Λευκορώσος προπονητής δείχνει να μην μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια το... καράβι της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».