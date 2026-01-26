Δανεικός σε πολωνική ομάδα ο Μάτισικ

Ο Άρης ανακοίνωσε πως ο Μίλος Μάτισικ θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Bruk-Bet Termalica Nieciecza με την μορφή δανεισμού.

Η συμφωνία προνοεί δανεισμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

H ανακοίνωση:

Δανεικός στην Πολωνία ο Μάτισικ. Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού Μίλος Μάτισικ στην Bruk-Bet Termalica Nieciecza με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.Η πολωνική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή με τη λήξη του δανεισμού.