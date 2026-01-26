Δανεικός σε πολωνική ομάδα ο Μάτισικ
Αποχώρηση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία»
Ο Άρης ανακοίνωσε πως ο Μίλος Μάτισικ θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Bruk-Bet Termalica Nieciecza με την μορφή δανεισμού.
Η συμφωνία προνοεί δανεισμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
H ανακοίνωση:
Loan move to Poland for Matysik— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) January 26, 2026
Aris Limassol announces that central defender Miłosz Matysik has joined Bruk-Bet Termalica Nieciecza on a loan deal until the end of the current season.
The Polish club retains the option to acquire the player’s rights at the conclusion of the… pic.twitter.com/PSnxrgx3yf