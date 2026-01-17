Το πρώτο φουλ κυπριακό γκολ του Άρη!

Το έκτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη (τέταρτο στο πρωτάθλημα) σκόραρε ο Ανδρόνικος Κακουλλής, κάνοντας το 1-0 για τον Άρη στο ματς με τον Εθνικό στο Δασάκι για τη 18η αγωνιστική.

Ο Κύπριος επιθετικός της ομάδας της Λεμεσού σκόραρε στο 8ο λεπτό με πισινή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Χαραλάμπους, ο οποίος, μία εβδομάδα μετά το πρώτο του γκολ με τον Άρη, κατέγραψε την τρίτη του ασίστ (δεύτερη στο πρωτάθλημα).

Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο... φουλ κυπριακό γκολ της «ελαφράς ταξιαρχίας» στη σεζόν καθώς ποτέ ξανά δεν σκόραρε Κύπριος από ασίστ Κύπριου.