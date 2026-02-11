Ένα θα δώσει σίγουρα...

Ο Κύπριος προπονητής επέστρεψε στον Άρη αντικαθιστώντας τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ με στόχο να εξασφαλίσει το μάξιμουμ των ρεαλιστικών στόχων της ομάδας.

Είναι δεδομένο πως ο Λιάσος Λουκά ξέρει το περιβάλλον της ομάδας, προφανώς παρακολουθεί και την πορεία της και γνωρίζει πως μπορεί να αντιστρέψει στο κλίμα που επικρατεί.

Ο πρώτος του στόχος είναι να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας εντός αποδυτηρίων. Αυτό, μπορεί σίγουρα να το καταφέρει πολύ νωρίς. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως είναι μετρ του είδους.

Προφανώς στον Άρη έχοντας αυτό υπόψη, θεωρούν πως υπό τις οδηγίες του, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μπορεί να γυρίσει σελίδα.

Σημειώνουμε επίσης την παρουσία αρκετών Κυπριών στην ομάδα από τους οποίους ξέρει ακριβώς τι μπορεί να δώσουν.

ΨΑ.