«Πονοκέφαλος» για Γκάουσταντ, αλλά με περισσότερα «όπλα» στο ντέρμπι

Μπορεί ο Άρτζομ Ράτζκοφ να «πονοκεφαλιάζει» σε σχέση με τον τραυματισμό του Ντένις Γκάουσταντ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες, ωστόσο, ο προπονητής του Άρη θα έχει περισσότερες επιιλογές στα χέρια του ενόψει του σαββατιάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεμεσό (19:00).

Συγκεκριμένα, επιστρέφει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους που εξέτισε την τιμωρία του, πολύ πιο έτοιμοι είναι οι Μπαλόγκουν και Κακόριν, ενώ ενεγράφη στο ρόστερ ο αμυντικός Λέλε. Επίσης, οι Γιαγκό και Καλούλου ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Κόπα Άφρικα και μάλλον θα βρίσκονται στην αποστολή.

Εκτός από τον Γκάουσταντ, θα είναι εκτός ο Νίκολιτς λόγω ενοχλήσεων, όπως και ο ΜαΚόσλαντ που συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό καρτών.