Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Άρτσιομ Ράτζκοφ, μετά την ισοπαλία (0-0) στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό.

«Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για μας περιμέναμε διαφορετικό αποτέλεσμα και εμφάνιση. Δεν θέλω να αναλύσω τους λόγους όμως ως προπονητής έχω την ευθύνη. Για ακόμα μια φορά είχαμε προβλήματα. Χρειαζόμαστε δουλειά κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου γιατί δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Κάποιοι ήρθαν τελευταία στιγμή κάποιοι είχαν καιρό να αγωνιστούν όμως όσοι έπαιξαν προσπάθησαν».