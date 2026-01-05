ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Παντελίδη στον Παναθηναϊκό η Κηφισιά!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Παντελίδη στον Παναθηναϊκό η Κηφισιά!

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι οριστικά πια ο Παύλος Παντελίδης, με την Κηφισιά να ανακοινώνει την παραχώρησή του στο «Τριφύλλι».

Ήταν ήδη γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να αποκτήσει άμεσα τον Παύλο Παντελίδη και πλέον η εξέλιξη αυτή οριστικοποιήθηκε, με τον σύλλογο των βορείων προαστίων να ανακοινώνει την παραχώρηση του Έλληνα στράικερ στο «Τριφύλλι».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή.

Η παρουσία του Παύλου στην Κηφισιά συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, χάρη (και) στα κρίσιμα γκολ που πέτυχε.Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι στην Καλαμάτα την περσινή αγωνιστική περίοδο θα μας μείνουν αξέχαστες, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι ο πρωταγωνιστής μιας επιτυχίας που θα μνημονεύεται για χρόνια.Η εργατικότητα που επέδειξε από την πρώτη μέρα, ο επαγγελματισμός, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, κυρίως τις δύσκολες στιγμές, είναι αυτά που τον ξεχώρισαν, τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας.Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα σπουδαία προσέφερε στον σύλλογο και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη