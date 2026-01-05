Χαμόγελα ξανά στην ΑΕΛ μετά από δύο σερί πίκρες και η νίκη στο Δασάκι επί του Εθνικού ανακουφίζει αλλά και δίνει ελπίδα. Η είσοδος στην εξάδα προϋποθέτει νίκες και η λεμεσιανή ομάδα πέτυχε μία σημαντική που την κρατά στο κόλπο. Και δεν ήταν εύκολη η αποστολή της. Φάνηκε άλλωστε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ήταν ένα διπλό που έφερε... διπλή χαρά μιας και το νέο «αίμα» είχε σημαντική συνεισφορά με το καλημέρα. Ο Σαβό, στο ντεμπούτο του, ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της απόδρασης.

Και στην ΑΕΛ ελπίζουν πως τόσο αυτός όσο και εκείνοι που θα έρθουν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου (ακόμη δύο αφού αποκτήθηκε και ο Παρούτης) θα κάνουν τη διαφορά. Άλλωστε κινήθηκαν γρήγορα ώστε να δώσουν όσο περισσότερα όπλα γίνεται στον Ούγκο Μαρτίνς.

Δεν υπάρχει πάντως πολύ χρόνος για ξεκούραση αφού την προσεχή Παρασκευή (09/01) υπάρχει δύσκολη μάχη με την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα». Και είναι ένα σημαντικό τεστ που θα μετρήσει δυνάμεις. Διαθέσιμος θα είναι ο Νατέλ που θα επιστρέψει από τιμωρία.