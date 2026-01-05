ΒΙΝΤΕΟ: Χαμογελαστός μετά την απόλυση ο Αμορίν

Παρέα με τη σύζυγό του, ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», λίγες ώρες μετά την απόλυση, εθεάθη έξω από το πολυτελές σπίτι τους στο Chesire.

Ο Αμορίν με το χαμόγελο στα χείλη, φάνηκε αρκετά χαλαρός, όπως μπορεί ν’ αφουγκραστεί κανείς από τη γλώσσα του σώματος που πολλές φορές λέει πολλά δίχως λέξεις…

Ενδεχομένως να σκέφτεται και το μεγάλο ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει από τη Γιουνάιτεντ για όσους μήνες θα διαρκούσε ακόμα το συμβόλαιό του…

Ruben Amorim after being sacked by Manchester United. (Eamonn/James Clarke) pic.twitter.com/bAqVrveAF0 — EuroFoot (@eurofootcom) January 5, 2026

