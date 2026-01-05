Από το ΓΣΠ δεν… πέρασε κανένας Λεμεσιανός, αλλά δεν έχασε κιόλας!

Ούτε ο Άρης κατάφερε να περάσει από το ΓΣΠ και να πάρει τρίποντο σε βάρος του Ολυμπιακός.

Το χθεσινό (04/01) 0-0 ανάμεσα στις δυο ομάδες ήρθε μετά την ισοπαλία, με το ίδιο σκορ, που έφερε η ομάδα της Λευκωσίας με την ΑΕΛ στο στάδιο της πρωτεύουσας στα μέσα Δεκεμβρίου (14/12).

Σε ισοπαλία το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή είχε υποχρεώσει και τον Απόλλωνα στις 25 Οκτωβρίου.

Στην ισοπαλία (1-1) είχαν μείνει οι μαυροπράσινοι και με την άλλη ομάδα που εδρεύει στη Λεμεσό (έστω κι αν δεν αγωνίζεται σε στάδιο της επαρχίας) την Ε.Ν. Ύψωνα, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πάντως, εκτός έδρας οι μαυροπράσινοι δεν τα πάνω καλά με τους Λεμεσιανούς, καθώς σε δύο εξόδους στο στάδιο «Αλφαμέγα» είχαν χάσει από Άρη και ΑΕΛ, από αμφότερους με 2-0. Την ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ πιο μετά είναι ο αγώνας με τον Απόλλωνα.