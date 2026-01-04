Σαν μεταγραφή...

Στη δράση επέστρεψε μετά από αποχή πέραν των τεσσάρων μηνών ο Αλεξάντερ Κακόριν.

Ο Ρώσος επιθετικός του Άρη μπήκε ως αλλαγή στον πρώτο αγώνα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» για το 2026 με τον Ολυμπιακό στο 80’.

Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη φορά που είχε αγωνιστεί ήταν στις 30 Αυγούστου και τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Από τότε έμεινε στις δυο συμμετοχές αφού ταλαιπωρήθηκε στη συνέχεια με τραυματισμό.