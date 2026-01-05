Άρης: Χτύπημα με Βραζιλιάνο εξτρέμ με δικαίωμα αγοράς!

Ενίσχυση για τον Άρη με την απόκτηση του νεαρού Βραζιλιάνου Γκουστάβο Παζέ. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη συμφωνία με τη Vila Nova FC για την απόκτηση του 20χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Παζέ (γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου 2005), με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα μας διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή με τη λήξη του δανεισμού του.

Ο Γκουστάβο Παζέ μπορεί να αγωνιστεί ως ακραίος επιθετικός και ως επιθετικός μέσος. Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατέγραψε συνολικά 28 συμμετοχές με τη φανέλα της Vila Nova FC σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 6 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Βραζιλίας (Campeonato Brasileiro Série B), στο οποίο συμμετείχε η Vila Nova FC, αγωνίστηκε σε 17 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας 4 γκολ και καταγράφοντας 2 ασίστ.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, ο 20χρονος επιθετικός υπήρξε μέλος της Κ17 της Botafogo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με την Κ20 των Bangu RJ, Barretos EC και Athletico. Τον Ιανουάριο του 2024 μεταγράφηκε στη Vila Nova FC και από τον Ιανουάριο του 2025 αποτελεί μέλος της ανδρικής ομάδας του συλλόγου.

Καλωσορίζουμε τον Γκουστάβο Παζέ στην οικογένεια του Άρη Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».