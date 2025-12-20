Ράτζκοφ: «Δύσκολο να μιλήσω, όχι λόγω του αποτελέσματος - Αν θέλεις να είσαι πρωταθλητής...»

Διαβάστε όσα δήλωσε εμφανώς απογοητευμένος ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την εντός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Ομόνοια Αραδίππου (0-0) που ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στο «Aphamega Stadium».

Αναλυτικά...

«Δύσκολο να σχολιάσω αυτού του είδους τα παιχνίδια, ειδικά εντός έδρας. Για να είμαι ειλικρινής δεν είναι το αποτέλεσμα που το κάνει δύσκολο να μιλήσω αλλά η εμφάνισή μας. Η πραγματικότητα είναι ότι παίξαμε πολύ πιο κάτω από το επίπεδό μας και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλό μας να παλέψει και να πάρει έναν βαθμό που τον δικαιούνταν. Πάλεψαν αλλά εμείς δεν κάναμε καλό παιχνίδι και δεν μπορώ να βρω τη λέξη να περιγράψω τα συναισθήματά μας. Απολογούμαι στους φιλάθλους μας, είχαμε αρκετούς σήμερα, δεν τους άξιζε αυτή η εμφάνιση σε εντός έδρας παιχνίδι. Είναι δύσκολο να βρω λέξεις, όχι λόγω του αποτελέσματος αλλά για τον τρόπο που παίξαμε».

Τι έφταιξε για την εμφάνιση και αν ο Άρης μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μετά από αυτή την απώλεια: «Θα αρχίσω από το δεύτερο. Δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να παλέψουμε, αρκετός χρόνος για να πάρουμε τους βαθμούς που πρέπει.

Για την πρώτη ερώτηση, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν καταφέραμε να μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ και πάλι χάσαμε πολλές, κάποιες φορές θα τύχει αυτό και θα χάσεις βαθμούς. Σήμερα δεχθήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις, είχαμε και κάποιες δυσκολίες με τις απουσίες γιατί ήταν πολύ σημαντικές αν και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, για αυτό και δεχθήκαμε τα γκολ όμως μπορεί να συμβεί, αλλά είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε τρία-τέσσερα-πέντε γκολ και να κερδίζαμε. Όμως δεν παίζουμε στο ψηλότερο επίπεδο που μπορούμε, μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη και πέντε-έξι θα έπρεπε να βάλουμε τρία-τέσσερα. Δημιουργούμε ευκαιρίες αλλά σε πολλά παιχνίδια δεν καταφέρνουμε να αξιοποιούμε πολλές από αυτές».

Για τα γκολ από στατικές φάσεις, αν δεν δούλεψε η ομάδα, αν είναι θέμα απειθαρχίας ή κάτι άλλο: «Το να δεχθείς γκολ από στατική φάση είναι δύο μέρη, η ενέργεια του αντίπαλου και η δική σου. Στις στατικές φάσεις φυσικά υπάρχει και ο αντίπαλος. Δεν θέλω να πω ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Ήμασταν προετοιμασμένοι ότι θα προσπαθήσουν να σκοράρουν με αυτόν τον τρόπο, το έκαναν και κόντρα στην Ανόρθωση. Μπορείς να δεχθείς γκολ από στημένη φάση, συμβαίνει, από μια πολύ καλή ενέργεια του αντιπάλου. Όταν δέχεσαι δύο γκολ ίσως να υπάρχουν και ατομικά λάθη ή και έλλειψη συγκέντρωσης».

Για μεταγραφές: «Κατ' αρχάς η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου. Πάντα ο καθένας θέλει ποδοσφαιριστές που να μπορούν να βελτιώσουν την ομάδα για να τη βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της. Σήμερα είχαμε αρκετή ποιότητα για να κερδίσουμε. Δεν είναι δικαιολογία το ότι κάποιοι παίκτες πήγαν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είχαμε ακόμη κι έτσι αρκετή ποιότητα. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να παίζεις σαν πρωταθλητής».

Για την αλλαγή του Χάμπου: «Ναι ήταν αναγκαστική η αλλαγή του, επιτράπηκε στον αντίπαλο που τον μάρκαρε να του κάνει 3-4 σκληρά φάουλ μέχρι να πάρει κάρτα. Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του. Είχε ενοχλήσεις και κόντρα στον Απόλλωνα. Είναι από τους παίκτες που θέλουν να παίζουν ανεξαρτήτως προβλήματος, θα έπαιζε και με ένα πόδι. Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του.»