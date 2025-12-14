Ράτζκοφ: «Τα παιδιά έβγαλαν αντίδραση, πολύ σημαντική νίκη»

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου για την πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς ειδικά μετά το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Τα παιδιά έδειξαν πολύ καλή αντίδραση. Το πιο σημαντικό είναι πως συνέχισαν να αγωνίζονται με το ίδιο στυλ. Είχαμε πλεονέκτημα και θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο γρήγορα. Όμως, όπως είπα και μετά τον ΑΠΟΕΛ, είναι πως γνωρίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και ότι χρειάζεται χρόνος».

Για τον έντονο πανηγυρισμό του στο δεύτερο γκολ: «Είμαι άνθρωπος, όχι ρομπότ. Μπορεί να είμαι πολύ ήρεμος αλλά έχω συναισθήματα. Ίσως γιατί αξίζαμε το αποτέλεσμα αυτό, το δικαιούμασταν. Ο πίνακας δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα και μετά το δεύτερο γκολ αισθάνθηκα να πανηγυρίσω έτσι, μαζί με τους παίκτες μου.»