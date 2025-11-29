Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

Εμφανώς ευχαριστημένος ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την ευρεία νίκη επί της Ένωσης (4-0), δήλωσε τα ακόλουθα:

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα και να ευχαριστήσω τους φίλους της ομάδας μας που ήρθαν και μας στήριξαν. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, θεωρητικά ήταν εύκολος, αλλά δεν ήταν. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου και τον σεβασμό μου στην ΕΝΠ, που ήρθε να παίξει το παιχνίδι και δεν κλείστηκε πίσω, αλλά δεν κατάφεραν να μας σταματήσουν.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και για τη νίκη. Η ομάδα έχει σημαντική ακόμη προοπτική βελτίωσης. Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους. Γνωρίζουμε τι κάνουμε και τι θέλουμε να παίξουμε και αν θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια πρέπει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.

Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε για να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδό μας. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και εύχομαι να το κάνουμε και να κυνηγήσουμε τους στόχους μας μέχρι το τέλος.»