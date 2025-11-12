Παρουσιάστηκε το βίβλιο «Άρης Λεμεσού 90+4 χρόνια ιστορίας»

Σε δύο πολυτελείς τόμους, 1.600 σελίδων συνολικά, καταγράφεται πλέον η 95χρονη ιστορία του Άρη Λεμεσού. Το βιβλίο με τίτλο «Άρης Λεμεσού 90+4 χρόνια ιστορίας», γραμμένο από τον Αντρέα Μακρίδη, παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε η ομάδα της Λεμεσού.

Το δίτομο έργο αποτυπώνει με λεπτομέρεια τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο – και ειδικότερα στη Λεμεσό – τη δεκαετία του 1930, παρουσιάζοντας τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του Άρη, καθώς και σπάνια έγγραφα και φωτογραφίες της εποχής.

Ο συγγραφέας αναδεικνύει την πνευματική, μουσική και κοινωνική προσφορά του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, εξηγώντας πώς ο Άρης αποτέλεσε σημείο αναφοράς και χώρο συνάθροισης για τους λόγιους και διανοούμενους της Λεμεσού.

Στις σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται τα προφίλ πολλών σημαντικών Αρειανών, καθώς και 160 συνεντεύξεις με αθλητές, παράγοντες και ανθρώπους που συνέβαλαν με ποικίλους τρόπους στην πορεία του σωματείου.

Η συγγραφή του έργου διήρκησε περισσότερο από δύο χρόνια και αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη, όχι μόνο για τους φίλους του Άρη, αλλά και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την αθλητική και κοινωνική ιστορία της Λεμεσού.

Οι δύο τόμοι τιμώνται στα €70 και είναι διαθέσιμοι σε τέσσερα σημεία στη Λεμεσό:

Στο κατάστημα της ομάδας στη Λεωφόρο Αμαθούντας, στην μπουτίκ του Άρη στο στάδιο Άλφαμεγα (τις μέρες των αγώνων), στο βιβλιοπωλείο Κ.Π. Κυριάκου (έναντι δικαστηρίου) και στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιοχώρα».