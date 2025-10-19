Με τη δύναμη της έδρας ο Άρης για να κρατήσει επαφή

Την επιστροφή του στα νικηφόρα αποτελέσματα θα κυνηγήσει ο Άρης στον αποψινό αγώνα (19:00) απέναντι στην ΑΕΛ, μετά το εκτός έδρας 0-0 με την Ομόνοια πριν από τη διακοπή.

Για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» είναι το τέταρτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι και θέλει να πάρει και ισάριθμο τρίποντο. Είναι σημαντικό για την ομάδα της Λεμεσού, στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στο ψηλότερο σκαλοπάτι, να εκμεταλλεύεται όσο γίνεται περισσότερο την έδρα της.

Πέρσι το είχε πράξει καλύτερα από όλους, καθώς μέτρησε 13 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα, και με 43 βαθμούς ήταν πρώτη στη σχετική λίστα (σ.σ. 41 είχε η πρωταθλήτρια Πάφος FC), βελτιώνοντας τον προ διετή απολογισμό της (39β.). Στα αγωνιστικά, δεν θα υπολογίζονται για τον αγώνα με τη συμπολίτισσα ο τραυματίας Κακόριν και ο τιμωρημένος Μπουράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Κοβαλένκο ανέβασε ρυθμούς, όμως χρειάζεται ακόμη κάποιο διάστημα για να βρεθεί σε καλό βαθμό ετοιμότητας.