ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τη δύναμη της έδρας ο Άρης για να κρατήσει επαφή

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με τη δύναμη της έδρας ο Άρης για να κρατήσει επαφή

Δύσκολη δοκιμασία όμως η νίκη αποτελεί μονόδρομο.

Την επιστροφή του στα νικηφόρα αποτελέσματα θα κυνηγήσει ο Άρης στον αποψινό αγώνα (19:00) απέναντι στην ΑΕΛ, μετά το εκτός έδρας 0-0 με την Ομόνοια πριν από τη διακοπή.

Για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» είναι το τέταρτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι και θέλει να πάρει και ισάριθμο τρίποντο. Είναι σημαντικό για την ομάδα της Λεμεσού, στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στο ψηλότερο σκαλοπάτι, να εκμεταλλεύεται όσο γίνεται περισσότερο την έδρα της.

Πέρσι το είχε πράξει καλύτερα από όλους, καθώς μέτρησε 13 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα, και με 43 βαθμούς ήταν πρώτη στη σχετική λίστα (σ.σ. 41 είχε η πρωταθλήτρια Πάφος FC), βελτιώνοντας τον προ διετή απολογισμό της (39β.). Στα αγωνιστικά, δεν θα υπολογίζονται για τον αγώνα με τη συμπολίτισσα ο τραυματίας Κακόριν και ο τιμωρημένος Μπουράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Κοβαλένκο ανέβασε ρυθμούς, όμως χρειάζεται ακόμη κάποιο διάστημα για να βρεθεί σε καλό βαθμό ετοιμότητας.

Κατηγορίες

ΑΡΗΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Moto GP: Παρθενική νίκη για Ραούλ Φερνάντεθ

AUTO MOTO

|

Category image

Η ακαδημία ποδοσφαίρου που έδωσε ζωή στην Πιτσιλιά!

Συνεντεύξεις

|

Category image

Το πρώτο... τεστ για την ΑΕΛ του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: 7 κατηγορίες εναντίον του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, υπό κράτηση για 8 μέρες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ελ Κααμπί: Ο τρίτος ποδοσφαιριστής άνω των 30 που φτάνει τα 40 γκολ στο Ελληνικό πρωτάθλημα!

Ελλάδα

|

Category image

Άρης-Παναθηναϊκός: Σύγκρουση με μεγάλο «πρέπει» στο Βικελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Με τη δύναμη της έδρας ο Άρης για να κρατήσει επαφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Συγκινητική κίνηση προς τον Κωστή από τους παίκτες της Ατλέτικο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (19/10)

TV

|

Category image

Συνελήφθη 44χρονος για τον φόνο του Δημοσθένους – Αστυνομική επιχείρηση και στη Λάρνακα

Category image

Ήττα για Sabbianco Ανόρθωση που ψάχνει υπέρβαση στη ρεβάνς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη