Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε ξανά μετά από καιρό για τον Ολυμπιακό, στέλνοντας το μήνυμά του μέσω μια ανάρτησης στα social media!

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τη διακοπή των εθνικών ομάδων με εκτός έδρας νίκη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό στην αγωνιστική δράση, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 72' του αγώνα!

Ο Ουκρανός επιθετικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και είχε να πάρει λεπτά συμμετοχής από τον τελικό του Κυπέλλου, έστειλε μέσω ανάρτησής του στα social media το μήνυμά του για την επιστροφή του, εκφράζοντας τη χαρά του και δηλώνοντας έτοιμος να δουλέψει ακόμα περισσότερο για να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους»!

«Χαρούμενος που επέστρεψα, και έτοιμος να δουλέψω περισσότερο για να βοηθήσω την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες από το παιχνίδι.

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ:

Ελλαδα

