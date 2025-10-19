ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρης-Παναθηναϊκός: Σύγκρουση με μεγάλο «πρέπει» στο Βικελίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άρης-Παναθηναϊκός: Σύγκρουση με μεγάλο «πρέπει» στο Βικελίδης

Άρης και Παναθηναϊκός, κοντράρονται απόψε στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ένα από τα πιο σημαντικά ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σύγκρουση με μεγάλα «πρέπει» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απόψε στις 19:30! Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο Άρης, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τις δυο ομάδες, να θέλουν, όσο τίποτα, τη νίκη, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.

 

Ο Άρης, πριν τη διακοπή παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πολύ καλά την εποχή, Μανόλο Χιμένεθ, έπεσε σε δυο «παγίδες» που τον προσγείωσαν απότομα. Οι «κίτρινοι» παρότι είχαν καλή εικόνα απέναντι στον Πανσερραϊκό, έμεινε στο 1-1, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη βαριά ήττα στην «ουδέτερη» Τρίπολη, με σκορ 3-0 από τον ΟΦΗ. Με τον τρόπο αυτόν έμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς και πλέον οφείλει να... γκαζώσει και να διατηρήσει για τρίτη διαδοχική σεζόν την παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ούρος Ράτσιτς και τον Κάρλες Πέρεθ, ενώ εκτός έμεινε και ο Λόβρο Μάικιτς.

 

Η αποστολή του Άρη: Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μιζεουΐ, Ντούντου, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

 

Ίδιος σκοπός και για τον Παναθηναϊκό, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να χτίσει σερί που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή. Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στη δράση μετά από δυο, δύσκολες, αλλά πάρα πολύ σημαντικές, νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και Ατρόμητο. Το «τριφύλλι», με αγώνα λιγότερο, βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς και θέλουν να έχουν αξιοποιήσει με τρίποντο, την όποια απώλεια προκύψει για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από το μεταξύ τους ντέρμπι.

 

 

Μέσα σε μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, ο Χρήστος Κόντης, προετοίμασε την ομάδα του κατάλληλα και ανακοίνωσε αποστολή από την οποία απουσιάζουν οι Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Ντέσερς λόγω τραυματισμών.

 

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Moto GP: Παρθενική νίκη για Ραούλ Φερνάντεθ

AUTO MOTO

|

Category image

Η ακαδημία ποδοσφαίρου που έδωσε ζωή στην Πιτσιλιά!

Συνεντεύξεις

|

Category image

Το πρώτο... τεστ για την ΑΕΛ του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: 7 κατηγορίες εναντίον του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, υπό κράτηση για 8 μέρες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ελ Κααμπί: Ο τρίτος ποδοσφαιριστής άνω των 30 που φτάνει τα 40 γκολ στο Ελληνικό πρωτάθλημα!

Ελλάδα

|

Category image

Άρης-Παναθηναϊκός: Σύγκρουση με μεγάλο «πρέπει» στο Βικελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Με τη δύναμη της έδρας ο Άρης για να κρατήσει επαφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Συγκινητική κίνηση προς τον Κωστή από τους παίκτες της Ατλέτικο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (19/10)

TV

|

Category image

Συνελήφθη 44χρονος για τον φόνο του Δημοσθένους – Αστυνομική επιχείρηση και στη Λάρνακα

Category image

Ήττα για Sabbianco Ανόρθωση που ψάχνει υπέρβαση στη ρεβάνς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη