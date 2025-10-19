Άρης-Παναθηναϊκός: Σύγκρουση με μεγάλο «πρέπει» στο Βικελίδης

Σύγκρουση με μεγάλα «πρέπει» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απόψε στις 19:30! Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο Άρης, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τις δυο ομάδες, να θέλουν, όσο τίποτα, τη νίκη, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.

Ο Άρης, πριν τη διακοπή παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πολύ καλά την εποχή, Μανόλο Χιμένεθ, έπεσε σε δυο «παγίδες» που τον προσγείωσαν απότομα. Οι «κίτρινοι» παρότι είχαν καλή εικόνα απέναντι στον Πανσερραϊκό, έμεινε στο 1-1, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη βαριά ήττα στην «ουδέτερη» Τρίπολη, με σκορ 3-0 από τον ΟΦΗ. Με τον τρόπο αυτόν έμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς και πλέον οφείλει να... γκαζώσει και να διατηρήσει για τρίτη διαδοχική σεζόν την παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ούρος Ράτσιτς και τον Κάρλες Πέρεθ, ενώ εκτός έμεινε και ο Λόβρο Μάικιτς.

Η αποστολή του Άρη: Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μιζεουΐ, Ντούντου, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Ίδιος σκοπός και για τον Παναθηναϊκό, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να χτίσει σερί που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή. Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στη δράση μετά από δυο, δύσκολες, αλλά πάρα πολύ σημαντικές, νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και Ατρόμητο. Το «τριφύλλι», με αγώνα λιγότερο, βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς και θέλουν να έχουν αξιοποιήσει με τρίποντο, την όποια απώλεια προκύψει για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από το μεταξύ τους ντέρμπι.

Μέσα σε μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, ο Χρήστος Κόντης, προετοίμασε την ομάδα του κατάλληλα και ανακοίνωσε αποστολή από την οποία απουσιάζουν οι Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Ντέσερς λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.