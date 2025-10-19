Νικάει, αλλά δεν... τραβάει

Παρά τη νίκη με το κλειστό 1-0 απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, η ομάδα συνεχίζει να μην «μυρίζει» Απόλλωνα, ακόμη και μετά από επτά αγωνιστικές. Ο κόσμος φαίνεται να παραμένει επιφυλακτικός, με τη χαμηλή προσέλευση (μόλις 2.612 εισιτήρια διατέθηκαν σε τρεις κερκίδες) να αποτυπώνει ξεκάθαρα την δυσπιστία των φίλων της ομάδας.

Η εικόνα τoυ μέσα στο γήπεδο, σε συνδυασμό με τη γενικότερη στάση της διοίκησης εκτός αγωνιστικού χώρου, φαίνεται να έχει απομακρύνει αρκετούς φιλάθλους. Στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνεται ξεκάθαρα η απογοήτευση του κόσμου, ενώ το θέμα με τον Γκρεγκ και τις προσδοκίες για επενδυτή στη Λεμεσό, δεν βοήθησε καθόλου στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Μπορεί ο Απόλλωνας να μετρά δύο σερί νίκες, όμως αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να κερδίσει ξανά την καρδιά του κόσμου. Χρειάζεται βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι, πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο και πειστικές εμφανίσεις ειδικά όταν αγωνίζεται ως φαβορί.