Ήτρα για Sabbianco Ανόρθωση και ψάχνει υπέρβαση στη ρεβάνς

Tην ήττα γνώρισε η Sabbianco Ανόρθωση στην πρώτη αναμέτρησή της απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26.

Στον αγώνα που έγινε στο «Κίτιον» η ομάδα της Αμμοχώστου ηττήθηκε με 38-28 (ημίχρονο 18-14).

Για την «Κυρία» οκτώ τέρματα πέτυχε ο Γκολούμπονιτς και τον ακολούθησε με εφτά ο Σεϊρεκίδης.

Η ρεβάνς θα γίνει την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 20:00 και θα λάβει χώρα και πάλι στο στάδιο της Λάρνακας.

Sabbianco Ανόρθωση (Μάριος Ευσταθιάδης): Καϊμακάμης, Φέσιας, Γουργούμης, Μελίσσας, Ντράγκας 1, Αργυρού 3, Σέλβι, Χριστοδούλου, Σεϊρεκίδης 7, Μπίνγκο 4, Γκολούμποβιτς 8, Αποστολίδης 1, Μπούντιτς, Καϊμακάμης, Χαραλάμπους, Ρίος Μπάλαρντ.