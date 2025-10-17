ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος στον Super Sport FM 104.0

Ο Ε.Τ του Άρη αναφέρθηκε στην οικονομική βοήθεια προς την Ανόρθωση αλλά και τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει ΑΕΛ.

Για την οικονομική στήριξη στην Ανόρθωση: «Ήταν μια συγκινητική προσπάθεια που κάνει η Ανόρθωση και ο κόσμος της και αυτή η εισφορά αποτελεί έμπρακτη στήριξη για την ιστορία της και την προσφορά της στο κυπριακό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία, επειδή το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Η Ανόρθωση είναι συνυφασμένη με την Αμμόχωστο και κρατά αναμμένη τη φλόγα της επιστροφής. Δεν έγινε για το χειροκρότημα. Αισθανόμασταν ότι έπρεπε να το κάνουμε…».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΛ, τα αγωνιστικά και τον Κοβαλένκο: «Η ΑΕΛ έχει νέο προπονητή, άλλαξε προς το καλύτερο η ψυχολογία, αλλά θέλω να πιστεύω πως η δική μας ομάδα αν παίξει βάσει των δυνατοτήτων της μπορεί να κερδίσει. Η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να κερδίσει για την ομάδα της και εμείς για τη δική μας. Θα απουσιάζει ο τραυματίας Κόκοριν και τιμωρημένος Μπουράν. Το καλό με τον Κοβαλένκο είναι ότι αξιοποίησε τη διακοπή για να πλησιάσει σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας και χρειάζεται ακόμη μερικές βδομάδες για να είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να παίξει σε μία εβδομάδα ή ένα δεκαήμερο».

 

 

 

Διαβαστε ακομη