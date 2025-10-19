Ελ Κααμπί: Ο τρίτος ποδοσφαιριστής άνω των 30 που φτάνει τα 40 γκολ στο Ελληνικό πρωτάθλημα!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού και της Super League.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε στη νίκη στη Λάρισα (2-0) για την 7η αγωνιστική, ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τα 40 τέρματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που ανήκε μέχρι πρότινος σε δύο μεγάλες μορφές των «ερυθρόλευκων»: τον Ριβάλντο και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Ελ Κααμπί έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής που έκανε ντεμπούτο στη Super League σε ηλικία άνω των 30 ετών και έφτασε το ορόσημο των 40 γκολ.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μαροκινός έχει αγωνιστεί μόνο με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη σεζόν 2023-24, έχοντας ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην ιστορία του συλλόγου.

Ο πρώτος που πέτυχε αυτό το επίτευγμα ήταν ο Ριβάλντο, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στη Super League το 2004 στα 32 του και πέτυχε συνολικά 48 τέρματα, τα 36 εκ των οποίων με τον Ολυμπιακό.

Τον ακολούθησε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που επίσης εμφανίστηκε στον Πειραιά στα 32 του και κατέγραψε 53 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλα με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ελ Κααμπί έκανε το ντεμπούτο του στη Super League στις 20 Αυγούστου 2023, στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (2-0), και σημείωσε το πρώτο του τέρμα μόλις δύο εβδομάδες αργότερα απέναντι στη Λαμία (4-0). Από τότε, δεν έχει σταματήσει να σκοράρει.

Πλέον, με 40 γκολ στο πρωτάθλημα και 65 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μαροκινός βρίσκεται:

• Στην 24η θέση των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στην Α’ Εθνική,

• Και στην 23η θέση όλων των εποχών στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, έχοντας μπροστά του μόνο ιστορικά ονόματα όπως ο Καραπιάλης, ο Προτάσοφ και ο Τριαντάφυλλος.