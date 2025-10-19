ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συγκινητική κίνηση προς τον Κωστή από τους παίκτες της Ατλέτικο

Δημοσιευτηκε:

Συγκινητική κίνηση προς τον Κωστή από τους παίκτες της Ατλέτικο

Στο πλευρό του Ηλία Κωστή οι παίκτες της Ατλέτικο!

Μια εξαιρετική και ανθρώπινη κίνηση πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο Μαδρίτης, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Οσασούνα.

Όλοι τους εμφανίστηκαν φορώντας μπλουζάκια με το μήνυμα «Κουράγιο Κωστή», δείχνοντας έτσι τη συμπαράστασή τους στον Ηλία Κωστή, που πρόσφατα υπέστη ρήξη χιαστού.

Για την ιστορία οι ροχιμπλάνκος επικράτησαν της Οσασούνα με 1-0 με το πρώτο γκολ του Αλμάντα.

 

Διαβαστε ακομη